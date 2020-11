Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigungen in Königslutter

HelmstedtHelmstedt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Innenstadt von Königslutter zu zwei Sachbeschädigungen. Gegen 04:00 Uhr wurde die Scheibe eines Tatoo-Studios in der Westernstraße eingeschlagen. Weiterhin wurde in der Neuen Straße ein Fallrohr abgerissen. Bislang ist unklar, ob ein Tatzusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Polizeikommissariat Königslutter



Telefon: 05353/94105-0

E-Mail: Poststelle@pk-koenigslutter.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell