POL-PDLD: Edenkoben - Igel gerettet

PKin Ann-Christine Becker und PK Christian Theobald von der PI Edenkoben haben am heutigen Morgen (23.07.2020, 09.30 Uhr) in der Rietburgstraße zusammen mit einem Passanten einen Igel gerettet, der sich in einem Zaun verfangen hatte. In einem Karton wurde das durstige Tier zur Dienststelle transportiert, wo ihm zunächst Wasser gereicht wurde, bevor es in einer Tierauffangstation eine Aufnahme fand.

