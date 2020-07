Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Handtaschendiebstahl

Gegen 14.20 Uhr kam es gestern Mittag (22.07.2020) in einer Eisdiele in der Tanzstraße zu einem dreisten Handtaschendiebstahl. Eine 63-jährige Frau hatte im Außenbereich die Handtasche mit Portemonnaie auf dem Tisch abgestellt. Ein unbekannter Radfahrer entwendete im Vorbeifahren die Tasche und machte sich aus dem Staub. Trotz einer sofortigen Nahbereichsfahndung konnte der Unbekannte entkommen. Die gestohlene Handtasche konnte wenig später in der Rhodter Straße aufgefunden werden. 70 Euro Bargeld sowie ein Smartphone fehlten. Bei dem Ganoven handelte es sich um einen ca. 20 - 30 Jahren alten Mann mit kurzen stoppeligen dunklen Haaren, der blaue Jeans sowie ein helles Oberteil trug. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



