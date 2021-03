Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Rasenplatz mit Auto beschädigt

Isselburg (ots)

Einen deutlich sichtbaren Schaden hat ein Autofahrer in Isselburg angerichtet: Das Fahrzeug fuhr im Kreis über einen Rasen-Sportplatz am Pendeweg. Abgespielt hat sich das Geschehen dort zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 17.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

