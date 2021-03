Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Vor Kontrolle geflüchtet und vor Baum geprallt

19-Jähriger schwer verletzt

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 19 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch in Isselburg bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 20.25 Uhr auf der Straße Dwarsefeld im Außenbereich des Ortsteils Anholt gekommen: Polizeibeamte hatten das Fahrzeug kurz zuvor im Bereich des Kreisverkehrs Hahnerfeld/Lindners Feld/Breels kontrollieren wollen. Auf die Signale zum Anhalten reagierte der Fahrer jedoch, indem er durch Anholt flüchtete und in den Wirtschaftsweg Dwarsefeld einbog. In einer Linkskurve verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Reeser in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige über keine Fahrerlaubnis verfügt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

