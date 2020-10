POL-HA: Kirchentür beschädigt

Polizei Hagen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:45 Uhr, wurde eine Anwohnerin in der Springmannstraße durch ein lautes Geräusch geweckt.

Die 44-jährige Zeugin blickte von ihrem Balkon und sah vor der Kirche Am Widey mehrere Personen, die sich in unmittelbarer Nähe des Kircheneingangs aufhielten.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten fest, dass eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen oder eingeworfen wurde.

Zwei 19 und 20 Jahre alte Männer wurden in direkter Nähe zur Kirche angetroffen und befragt. Ob die beiden Männer etwas mit der Tat zu tun haben, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

