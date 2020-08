Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Versuchte Sprengung eines Fahrausweisautomaten

Essen (Oldb.) (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht einen Fahrausweisautomaten am Bahnhof Essen (Oldb.) im Landkreis Cloppenburg zu sprengen. Der gewaltsame Versuch das Gehäuse zu öffnen misslang allerdings. Der Automat wurde aber beschädigt.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet.

Zeugen die gegen 00:45 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-218380 in Verbindung zu setzen.

