Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Farbschmierereien am Bahnhof Hude

Ein Tatverdächtiger dank aufmerksamer Zeugin gestellt

Hude (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Bundespolizei gestern Abend einen 20-Jährigen vorläufig festgenommen, der am Bahnhof Hude an mehreren Farbschmierereien beteiligt war.

Eine Zeugin hatte gegen 21:15 Uhr beobachtet und mit ihrem Handy fotografiert, wie zwei junge Männer im Bahnhof Hude zwei Fahrstuhlkabinen mit einem breiten Farbstift beschmierten.

Einer der jungen Männer bestieg kurz darauf den gleichen Zug nach Oldenburg wie die Zeugin. Der zweite Täter verblieb in Hude. Über die Zugbegleiterin ließ die Zeugin die Bundespolizei in Oldenburg informieren, die den 20-Jährigen bei Ankunft des Zuges bereits am Bahnsteig erwartete. Ein entsprechender Paint Marker wurde bei dem jungen Mann sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Ein weiterer Zeuge meldete der Polizei, dass die beiden Männer auch für Farbschmierereien an den Wänden zur Unterführung in Frage kommen.

Der zweite Täter ist

- ca. 20 Jahre alt

- ca. 175 bis 180 cm groß

- hat kurze, an den Seiten rasierte, helle Haare

- trug ein weißes T-Shirt

- hatte eine dunkle, vermutlich schwarze, Hose an

Wer Angaben zu dem zweiten Täter machen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Dienststelle der Bundespolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-218380 in Verbindung zu setzen.

