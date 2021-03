Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - "rock'n'popmuseum" beschmiert

Gronau (ots)

Ob es nun eine Verschönerung des kulturellen Gebäudes am Udo-Lindenberg-Platz in Gronau darstellt, ist mehr als fraglich und liegt nicht mal im Auge des Betrachters: Es ist schlicht eine Sachbeschädigung. Zwei Jugendliche griffen am Sonntag zwischen 14.00 und 14.15 Uhr zur Farbspraydose und verrichteten ihr Werk auf den Mauern des "rock'n'popmuseums". Die Jungen waren zuvor mit Fahrrädern zum ehemaligen LAGA-Gelände gefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

