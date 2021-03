Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vermeintlicher Käufer unterschlägt Motorroller

Gronau (ots)

Von der Probefahrt nicht zurückgekehrt ist der vermeintliche Käufer eines Motorrollers am Montag in Gronau. Ein 23-jähriger hatte das rot lackierte Fahrzeug der Marke Kymco verkaufen wollen. Ein angeblicher Interessent startete gegen 16.00 Uhr im nördlichen Stadtgebiet mit dem Motorroller und kehrte nicht zurück. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 25 bis 27 Jahre alt, hochdeutsch sprechend, mittellange blonde Haare, bekleidet mit einer grünen Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell