Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Drogentest schlägt bei Autofahrer an

Rhede (ots)

Unter Drogeneinfluss hat ein 21-Jähriger am Dienstag seinen Wagen durch Rhede gesteuert. Polizeibeamte hatten den Fahrer kontrolliert, als er die Büssingstraße befuhr. Ein Test schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Ein Arzt entnahm dem 21-Jährigen in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

