Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versicherung abgelaufen

Bocholt (ots)

Das neue Versicherungsjahr hat mit Anfang März begonnen - wer jetzt noch mit einem schwarzen Versicherungskennzeichen unterwegs ist, handelt sich ungewollte Konsequenzen ein. Das passierte jetzt einem 20-jährigen Fahrer eines Motorrollers in Bocholt. Polizeibeamte hatten ihn am Montag kontrolliert und festgestellt, dass am Fahrzeug nur ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Sie untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

