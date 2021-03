Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schüler fährt nach Unfall weiter

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 24-Jähriger am Dienstag in Vreden zugezogen. Der Vredener war gegen 07.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bänkstegge aus Richtung Süringstraße kommend in Richtung Lüntener Stegge unterwegs. An der Einmündung Bänkstegge / Lüntener Stregge wollte er nach links abbiegen. Dabei wurde er von einem Radfahrer angefahren, der die Lüntener Stegge aus Richtung Alstätter Straße in Richtung Pferdemarkt befuhr. Der Vredener stürzte auf die Straße. Der unbekannte Radfahrer fragte, ob alles in Ordnung sei. Er setzte dann seine Fahrt aber fort, ohne eine Antwort erhalten zu haben. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: circa zwölf bis 14 Jahre alt, kurzes krauses dunkelbraunes Haar. An der Einmündung gilt grundsätzlich "Rechts-vor-links". Die Polizei bittet den jungen Radfahrer sowie mögliche Zeugen Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

