Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Herzogenrath (ots)

Trickbetrügern ist es gestern Nachmittag gelungen, einen fünfstelligen Geldbetrag von einer 64-jährigen Frau aus Herzogenrath zu erbeuten. Wie immer hatten die Täter das Opfer vorher mit einer frei erfundenen Geschichte am Telefon unter Druck gesetzt. Von der Inhaftierung eines Verwandten und einer angeblich geforderten Kaution war dort die Rede. Gegen 17.00 Uhr kam es schließlich zur Geldübergabe an einen vermeintlichen Boten der Staatsanwaltschaft. Erst nachdem der Mann mit dem Geldumschlag über alle Berge war, fing die Frau an zu zweifeln und rief die Polizei.

Immer wieder gelingt es Tätern, vor allem bei Senioren, mit solchen Betrugsmaschen hohe Geldbeträge oder Schmuck zu erbeuten. Bitte informieren Sie Verwandte, Angehörige und Bekannte über diese Vorgehensweise.

Ausführliche Tipps und Verhaltensinformationen können Sie auch auf dieser Inter-netseite abrufen: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/228-sicher-leben/ . (am)

