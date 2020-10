Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach Messerangriff festgenommen

Aachen (ots)

Ein Mann hatte am 13.10.20 einen Lokalbesitzer und seine Lebensgefährtin in der Römerstraße mit einem Messer angegriffen und war anschließend geflüchtet (siehe unsere Meldung vom 14.10.2020). Die Ermittler selbst wurden schließlich am vergangenen Freitag am Aachener Bahnhof auf einen Mann mit weißumrandeten Hut aufmerksam. Der gleiche Hut, den der Täter laut Personenbeschreibung während der Tat getragen haben soll. Die Überprüfung erhärtete den Verdacht gegen den 45-jährigen Niederländer. In einer ersten Vernehmung räumte er die Tat ein. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten 25 Ecstasy Pillen. Ein weiteres Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell