POL-AC: Auto landet auf dem Dach: Drei Personen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Wiesenstraße sind am frühen Sonntagmorgen (18.10.2020, 00.40 Uhr) drei Personen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Der Pkw war in Fahrtrichtung Birkengangstraße unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit zwei geparkten Pkw am Straßenrand kollidierte. Nach dem Aufprall überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die drei Insassen, im Alter von 17, 19 und 22 Jahren, wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige, der mutmaßlich am Steuer des Wagens saß, stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

