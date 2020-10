Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Ruhestörung endet in Raubdelikt

Aachen (ots)

Letzte Nacht (16.10.2020), gegen 4.20 Uhr, störten mehrere lärmende Personen auf dem Parkplatz der Schwimmhalle Ost in der Eifelstraße einen 28- jährigen Anwohner in seiner Nachtruhe. Laut seinen Angaben begab er sich daraufhin zu der Gruppe, um diese um Ruhe zu bitten. Drei männliche Personen seien jedoch direkt auf ihn zugekommen und hätten ihn unvermittelt mehrfach geschlagen und nachdem er zu Boden gefallen war, getreten. Ein Täter habe ihm zudem seine Geldbörse weggenommen und das Bargeld entwendet. Anschließend seien alle in unbekannte Richtung geflohen.

Die Gruppe soll laut dem Geschädigten aus sechs Personen, fünf Männern mit nordafrikanischem Aussehen und einer Frau, bekleidet mit einem schwarzen Kleid, bestanden haben. Einer der schlagenden Tatverdächtigen soll eine kräftige/ dickliche Statur haben. Zur Tatzeit trug er eine rote Jacke. Weitere Beschreibungen sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (pw)

