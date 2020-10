Polizei Aachen

POL-AC: Tatort Baumarkt- Parkplatz: Seniorin beleidigt und schlägt verschleierte Frau

Eschweiler- (ots)

Samstagnachmittag (17.10.2020) gegen 16.25 Uhr beleidigte eine unbekannte Seniorin eine verschleierte 41- jährige Frau an der Kasse eines Baumarktes in der Kölner Straße. Als man sich später auf dem Parkplatz erneut begegnete, kam es wieder zu Beschimpfungen. Im Verlauf eines verbalen Streits schlug dann die Tatverdächtige der Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht und versuchte zudem die Verschleierung wegzureißen. Die Geschädigte wurde durch den Schlag laut eigenen Angaben nicht verletzt. Die Seniorin verließ anschließend mit ihrem Begleiter die Örtlichkeit in einem Pkw. Sie wird wie folgt beschrieben: Ca. 60 - 65 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, mit kurzen rötlichen Haaren. Zur Tatzeit trug sie einen grünen Schal, eine grüne Jacke und eine beigefarbene Hose. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung aufgenommen, der Staatsschutz wurde in Kenntnis gesetzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 35201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241 / 9577 - 34210 zu melden.(pw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell