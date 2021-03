Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Kollision leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag in Bocholt gekommen ist. Eine 56-Jährige war gegen 13.40 Uhr auf der Hemdener Ringstraße in Richtung Bocholt unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 79-jähriger Bocholter die Alte Aaltener Straße in Richtung Kapellenstraße und wollte die bevorrechtigte Hemdener Ringstraße queren. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Bocholterin vor Ort.

