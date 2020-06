Feuerwehr Bochum

FW-BO: Fund einer Fliegerbombe in Bochum Querenburg

Bochum (ots)

An der Lennershofstraße in Bochum Querenburg wurde nach Luftbildauswertungen eine Fliegerbombe vermutet. Diese Vermutung hat sich bestätigt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat eine amerikanische Fünf-Zentner-Fliegerbombe mit Aufschlagzünder in drei Metern Tiefe gefunden. Die Entschärfung ist für heute, Dienstag den 23. Juni geplant. Bewohner in einem Sicherheitsbereich von 250 Metern um die Bombe müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Betroffen sind insgesamt 680 Bewohner.

Betroffen sind folgende Bereiche: Bahrenbergstraße 1 - 3a und 2 - 36 Im Westenfeld 1 - 37 und 2 - 28 Lennershofstraße. 11 - 47 und 14 - 46 Uhlenbrinkstraße 1 - 35 und 2 - 10 Voßstraße 1 - 27 und 2 - 16 Zum Schebbruch 1 - 7 und 2 - 6

sowie Teile der Ruhruniversität.

Insgesamt wohnen in dem Gebiet 680 Personen. Im Rahmen der Evakuierung werden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und der Hilfsorganisationen die Häuser kontrollieren. Für die betroffenen Bewohner wird eine Betreuungsstelle in der Mensa der Ruhr-Universität eingerichtet. Für den Transport werde Shuttlebusse zwischen dem Evakuierungsbereich und der Betreuungsstelle pendeln. Auch für gehbehinderte oder bettlägerige Personen stehen geeignete Tarnsportmittel zur Verfügung. Selbstverständlich werden alle Personen nach erfolgter Entschärfung wieder zurückgebracht.

Für weitere Bürgerfragen wurde ein Bürgertelefon unter folgender Nummer wenden: 0234 / 910 - 3333 eingerichtet.

Aktuelle Informationen zum Einsatzablauf gibt es auch in den Sozialen Medien auf den Seiten der Feuerwehr: Facebook: www.facebook.com/feuerwehrbochum Twitter: www.twitter.com/FW_Bochum

Die Einsatzleitung befindet sich am Gerätehaus der Löscheinheit Querenburg an der Overbergstraße 16. Presseanfragen werden unter 0234 / 9254-978 beantwortet.

