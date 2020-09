POL-PDWIL: LKW-Brand auf der B51

Polizeidirektion Wittlich

Weinsheim (ots)

Am 16.09.2020 geriet in der Auffahrt der B51, aus Richtung Gerolstein kommend in Fahrtrichtung Köln, gegen ca. 19:00 Uhr ein mit Heuballen beladener LKW in Brand. Der Fahrer bemerkte ein Feuer an seiner Ladung und reagierte sofort. Er lenkte den LKW in den rechten Straßengraben und versuchte erfolglos die Ladung vom Auflieger zu stoßen. Das Feuer griff schnell auf die gesamte Ladung über, sodass bereits nach kurzer Zeit das gesamte Fahrzeug in Vollbrand stand.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro. Der Fahrer und der Beifahrer blieben unverletzt.

Es entstand eine massive Rauchentwicklung, sodass umliegende Ortschaften angehalten wurden Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Auffahrt in Fahrtrichtung Köln ist einsatzbedingt noch weiterhin gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Prüm wurde eine Umleitung eingerichtet.

Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Prüm, Weinsheim, Wallersheim und Büdesheim, die Straßenmeisterei Prüm, die Untere Wasserbehörde sowie die Polizeiinspektion Prüm.

