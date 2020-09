POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Polizeidirektion Wittlich

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 72-Jähriger mit seinem E-Bike den Radweg entlang der K134 in Richtung Minheim. In Höhe der Staustufe Wintrich wollte er über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Radweg fahren. Dabei überquerte er die Straße ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Die Fahrerin eines in gleicher Fahrtrichtung ankommenden PKW konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Radfahrer mit ihrem Fahrzeug. Der Mann wurde mit diversen Prellungen ins Krankenhaus Wittlich transportiert. Glücklicherweise trug er einen Schutzhelm, was schlimmere Verletzungen verhinderte. Im Einsatz waren das DRK mit Rettungshubschrauber und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

