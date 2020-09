Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Esch (ots)

Am Montag, 14.09.2020 gegen 17:40 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer die K 51 aus Esch kommend in Richtung Klausen. Kurz hinter dem Ortsausgang Esch kam den beiden Motorradfahrern ein Auto entgegen. Nach Aussage der Motorradfahrer fuhr dieses Fahrzeug auf deren Fahrspur, so dass es im Begegnungsverkehr zu einer leichten Kollision mit dem vorausfahrenden Motorradfahrer kam. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierdurch zog er sich Verletzungen zu, so dass er mittels DRK in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Einsatz waren das DRK, ein Notarzt und die Polizei Wittlich.

