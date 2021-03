Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.03.2021 gegen 16:00 Uhr konnte in der Weinstraße in Bad Dürkheim, bei einer Personenkontrolle, Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle von zwei jüngeren Frauen, konnte in einer Handtasche eine Tüte mit Cannabisblüten festgestellt und sichergestellt werden. Gegen die 20-jährige Frau, die keine Angaben machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

