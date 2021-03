Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, sollen mehrere Personen einen 18-Jährigen angegriffen haben. Der 18-Jährige wartete mit anderen Personen an der Straßenbahnhaltestelle 'Guilini' in der Hauptstraße, als er aus einer sechsköpfigen Personengruppe heraus angegriffen wurde. Der 18-Jährige sei von mehreren Personen geschlagen und getreten worden. Er wurde durch den Angriff leicht verletzt. Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass einer eine schwarze Jacke und einer einen orangefarbenen Pullover getragen haben soll.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

