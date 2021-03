Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Wasserinstallateure erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 02.03.2021, erbeuteten zwei Trickdiebe Schmuck und Bargeld in einem Haus an der Bielsteinstraße - Zeugen gesucht.

Gegen 10:00 Uhr klingelten die beiden unbekannten Täter an der Haustür einer Seniorin. Sie gaben vor, die Leitungen prüfen zu müssen, da sie einen Wasserschaden aufgrund von Bauarbeiten an einem Nachbarhaus vermeiden wollten. Die Aussage erschien dahingehend glaubwürdig, als dass in unmittelbarer Nähe des Hauses tatsächlich Bauarbeiten durchgeführt wurden.

Die Dame ließ die vermeintlichen Installateure eintreten. Während einer der beiden permanent im Gespräch mit der Seniorin blieb und sie um die Erledigung kleiner Aufgaben bat, verschwand der andere aus ihrem Blickfeld.

Nachdem die Personen gegangen waren, stellte die ältere Dame fest, dass ein Schrank durchwühlt worden war. Die Täter hatten sowohl Schmuck als auch Bargeld mitgenommen.

Die Dame konnte sich erinnern, dass einer der Männer etwa 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt war. Er hatte hellbraune, kurze Haare und war schwarz gekleidet mit einer schwarzen Baseballkappe.

Der zweite Mann war mit circa 1,90 Meter etwas größer als sein Komplize. Er hatte ebenfalls hellbraune Haare und trug eine bunte Weste.

Zeugen werde gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell