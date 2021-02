Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Gesuchte Frau macht lautstark auf sich aufmerksam-

Hamburg (ots)

Am 24.02.2021 gegen 09.40 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor schrie die 53-Jährige offensichtlich grundlos lautstark herum und geriet durch ihr Verhalten in das Visier einer Präsenstreife.

Nach entsprechender Ansprache kontrollierten Bundespolizisten die Personalien. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Ende Oktober 2020 wurde die Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Leistungserschleichungen (Fahren ohne Fahrschein in öffentl. Verkehrsmitteln) gesucht. Die gebürtige Hamburgerin hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen. Weiterhin bestehen gegen die Frau insgesamt fünf Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften wegen diverser Straftaten.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Gesuchte der zuständigen Haftanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell