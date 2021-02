Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,4 Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann attackiert DB-Mitarbeiter-

Hamburg (ots)

Am 23.02.2021 gegen 01.00 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am S-Bahnsteig im Bahnhof Altona fest. Der stark alkoholisierte 54-Jährige konnte zuvor in einer S-Bahn der Linie S 31 gegenüber Mitarbeitern der DB-Sicherheit keinen Fahrschein vorweisen. Wenig einsichtig beleidigte der Beschuldigte anschließend die Kontrolleure auf übelste Weise. Im weiteren Verlauf versetzte der deutsche Staatsangehörige einem DB-Mitarbeiter einen Schlag in den Nacken.

Alarmierte Bundespolizisten überprüften zunächst die Personalien des Aggressors; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme!

Seit Mitte Februar 2021 wurde der einschlägig vorbestrafte Mann mit einem U-Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung gesucht.

Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest und verbrachten ihn zum Bundespolizeirevier. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der gebürtige Berliner der U-Haftanstalt zugeführt.

