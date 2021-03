Polizei Bielefeld

POL-BI: Raser vom Quellenhofweg gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Nach Einbruch der Dunkelheit stellten Polizeibeamte bei Geschwindigkeitsmessungen im Quellenhofweg, Höhe Kerchbach-Teich, am Donnerstag, 18.02.2021 eine deutliche Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit eines 5er BMW fest. Der Fahrer, ein polizeibekannter Bielefelder, konnte ermittelt werden.

Gegen 18:40 Uhr stellten die Beamten eine mehr als dreifache Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h fest, als ein BMW die Messstelle, in Richtung Bodelschwinghstraße, passierte. Die Polizisten errechneten, dass der Bremsweg, auf dem leicht kurvigen Streckenverlauf, rund 70 Meter betragen würde.

Die Beamten ermittelten einen polizeibekannten 27-jährigen Bielefelder, als Fahrer des 5er-BMW. Dieser hatte keine gültige Fahrerlaubnis und besaß einen gefälschten Führerschein. An seinem Auto waren zudem gestohlen gemeldete Kennzeichen angebracht. Ein 24-jähriger Mann aus Leopoldshöhe hatte den Kennzeichen-Diebstahl an seinem 3er BMW am 18.02.2021 zur Anzeige gebracht.

Der Bielefelder gab einen weiteren Kennzeichendiebstahl von einem Audi A4 zu. Am 24.02.2021 hatte er die Kennzeichen in Gütersloh abmontiert.

Der 27-Jährige muss sich nun für diverse Delikte verantworten: Grob verkehrswidriges und rücksichtloses Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit, Kennzeichendiebstahl, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einen Pflichtversicherungsverstoß und Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell