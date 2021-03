Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb gelangt durch geöffnete Terrassentür ins Haus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Donnerstag, 25.02.2021, ereignete sich ein Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Straße Rote Erde. Der Täter konnte mit seiner Beute in unbekannte Richtung entkommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, betrat ein Unbekannter durch eine geöffnete Terrassentür den Wohnraum im Erdgeschoss und entwendete Bargeld und Schmuck. Während des Tatzeitraums, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, versahen die Bewohner Arbeiten im Vorgarten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem dafür zuständigen Kriminalkommissariat 14: 0521/545-0.

Die Polizei erinnert: Schützen Sie ihr Eigentum und geben Sie Dieben keine Chance. Behalten Sie geöffnete Fenster und Türen ständig im Blick, wenn Sie sich auf ihrem Grundstück aufhalten, und schließen Sie diese, wenn der Sichtkontakt unterbrochen wird.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell