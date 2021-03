Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe plündern Baustellen-Anhänger

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - In Schildesche haben Unbekannte zwischen Sonntag, 28.02.2021, und Montag, 01.03.2021, Gegenstände von einem abgestellten Anhänger gestohlen.

Am Sonntag passierte ein Mitarbeiter gegen 10:30 Uhr zufällig eine Baustelle an der Ditfurthstraße und erkannte, dass an einem Firmenanhänger alles in Ordnung war.

Am Montagmorgen fiel Arbeitern gegen 09:15 Uhr auf, dass Gegenstände von dem Anhänger gestohlen wurden. Diebe demontierten das Stützrad des Anhängers und verschwanden zudem mit zwei Auffahrrampen und einer Baggerschaufel - einem sogenannten Tieflöffel, mit einer Breite von 200 mm. Die Diebe dürften mit einem Transportfahrzeug an dem Tatort Ditfurthstraße, in Nähe der Einmündung der Apfelstraße, erschienen sein.

