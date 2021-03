Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisierter provoziert in der Innenstadt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 27.02.2021, provozierte ein alkoholisierter Bielefelder und zeigte den Hitlergruß. Er fiel zuerst im Hauptbahnhof auf und anschließend am Impfzentrum. Zur Durchsetzung eines verhängten Platzverweises wurde der 36-jährige polizeibekannte Mann in Gewahrsam genommen.

Gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei über einen Randalierer am Willy-Brand-Platz informiert. Die alarmierten Beamten trafen vor Ort auf den Beschuldigten, zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, zwei Beamte der Bundespolizei und drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Auf Nachfrage teilten die Bundespolizisten mit, dass der 36-Jährige zuvor des Hauptbahnhofes verwiesen worden war, da er sich dort aggressiv verhalten hatte. Anschließend fiel der Mann am Impfzentrum auf. Dort wurde ihm der Zutritt verwehrt, woraufhin er ausfallend und aggressiv wurde. Er provozierte den Sicherheitsdienst und zeigte den Hitlergruß.

Ein im Gewahrsam durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.

