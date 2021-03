Polizei Bielefeld

POL-BI: Wütender Fahrgast schlägt Taxischeibe ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Da sich ein Bielefelder am Freitag, 26.02.2021, über die Verspätung eines Taxifahrers ärgerte, beschädigte er sein Fahrzeug.

Bereits am Freitagmorgen, fuhr der 37-jährige Bielefelder mit dem Taxi zur Arbeit. Seiner Ansicht nach, kam der Fahrer jedoch zu spät, zum vereinbarten Ort an der Osningstraße. So kam er wiederum zu spät zu einem Termin.

Als der Bielefelder den Fahrer am Nachmittag am selben Ort wiedererkannte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Fahrer sowie zwei Fahrgäste stiegen aus dem Wagen aus. Im Zuge des Streits nahm der 37-Jährige einen Stein und schlug damit die Heckscheibe des Taxis ein. Verletzt wurde niemand.

Der Bielefelder muss sich nun wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen verantworten.

