Polizei Bielefeld

POL-BI: Ehrliche Finderin gibt Portemonnaie mit Geld bei der Polizei ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Gellershagen-

Bereits am Samstag, 20.02.2021, fand eine Bielefelderin an der Jöllenbecker Straße eine Geldbörse mit einem höheren Geldbetrag. Sie gab es bei der Polizeiwache Nord ab.

Die Finderin suchte am Mittwoch, 24.02.2021, das Polizeigebäude an der Kurt-Schumacher-Straße auf, um das gefundene Portemonnaie mit einem dreistelligen Geldbetrag abzugeben. Die Bielefelderin hatte am Samstag, gegen 13:30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Jöllenbecker Straße die Geldbörse entdeckt. Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten und sucht die Person, die das Portemonnaie mitsamt Geld verloren hat.

Melden Sie sich bei der Polizeiwache Nord unter 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell