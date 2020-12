Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201216-4: Räuber forderten Handy und Bargeld - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (11. Dezember) haben zwei Unbekannte einen 21-jährigen Mann angegriffen und versucht, dessen Handy und Bargeld zu rauben.

Der 21-Jährige verließ gegen 20:30 Uhr die Bahn in Sindorf und beabsichtigte, zu seinem Auto auf dem P+R-Parkplatz an der Erfttalstraße zu gehen. Auf dem Weg zu seinem Fahrzeug sprachen ihn zwei unbekannte Männer an, die ihn aufforderten, sein Handy und Bargeld auszuhändigen. Der 21-Jährige lief zu seinem Wagen und versuchte loszufahren. Die Männer folgten ihm. Am Auto kam es zu einer Rangelei, bei der der 21-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Räuber flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenbeschreibung waren sie 185 bis 190 Zentimeter groß, von schmaler Statur und komplett schwarz gekleidet. Sie hatten braune Augen und trugen schwarze Sturmhauben. Zudem hatten sie einen schwarz angemalten Mund.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Raubversuch beobachtet haben oder weitere Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

