Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201216-1: Zeugen stoppten Blumenfetischisten - Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Zeugen haben am Dienstagabend (15. Dezember) einen 34-jährigen Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere Blumen entwendete.

Den Zeugen fiel gegen 17:30 Uhr ein Mann vor einem Blumenladen auf der Aachener Straße in Königsdorf auf. Sie sahen, wie der 34-Jährige vor der Ladenaußentheke stehenblieb und Blumen in eine Tasche steckte. Weiterhin beobachteten die Zeugen, wie der Blumendieb eine Palette mit fünf Alpenveilchen griff und auf den Gepäckträger seines Fahrrads lud. Als der Dieb flüchtete, folgten ihm die Zeugen und stoppten ihn in Höhe der Paulistraße. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten sie den 34-Jährigen fest. Gegenüber den Beamten gab der Tatverdächtige an, ein Blumenfetischist zu sein und an Blumen nicht vorbeigehen zu können, ohne diese mitzunehmen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige und übergaben die gestohlenen Blumen wieder dem Besitzer des Floristikgeschäfts. (nh)

