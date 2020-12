Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201215-2: Falscher Installateur erbeutete Wertsachen - Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Montag (14. Dezember) als Handwerker ausgegeben und Bargeld und Schmuck erbeutet. Gegen 14:00 Uhr klingelte es bei einer Seniorin in der Arnikastraße. Sie hatte keinen Zweifel, dass es sich bei dem Mann, der an der Tür geklingelt hatte, um einen Handwerker handelte. Dieser gab vor, einen Wasserschaden im Keller des Mehrfamilienhauses zu reparieren. Weiter erklärte er, überprüfen zu müssen, ob die Wohnungen der Anwohner auch betroffen seien. Er forderte die Seniorin auf, alle Wasserhähne zu öffnen und den Ablauf im Bad zu beobachten. Derweil kontrollierte der unbekannte Mann nicht die Wasserleitungen, sondern suchte in der Wohnung der Seniorin nach Wertgegenständen. Nachdem er sich Bargeld eingesteckt und Schmuck gefunden hatte, versicherte er der Dame, dass alles in Ordnung sei und verließ die Wohnung. Diese bemerkte wenig später den Diebstahl und informierte die Polizei. Das Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die einen etwa 25 bis 30 Jahre alten, 175 bis 180 Zentimeter großen Mann von schlanker Statur mit dunklen kurzen Haar und dunkler Kleidung gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

