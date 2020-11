Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim -Trunkenheit im Verkehr

BeindersheimBeindersheim (ots)

Am 24.11.2020, gegen 14.35 Uhr, geraten 57-jährige Mann aus Frankenthal und ein bislang unbekannter Zeuge am Supermarkt in der Frankenthaler Straße in verbale Streitigkeiten, hiernach setzt sich der 57-jährige in sein Auto und fährt nach Hause. Durch einen weiteren Zeugen wird hierbei mitgeteilt, dass der 57-jährige augenscheinlich stark alkoholisiert sei. Er wird durch die eingesetzten Beamten zu Hause angetroffen, auch durch diese wird eine augenscheinliche Alkoholisierung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,89 Promille. Dem Beschuldigten wird auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe genommen, der Führerschein wird sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen wir noch den Zeugen, mit welchem der Beschuldigte in Streit geraten ist, sowie einen weiteren bislang unbekannten Zeugen, welcher von dem Fahrzeug des Beschuldigten ein Bild gefertigt haben soll.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

