Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Verkehrskontrollen in der Neustadter Straße (31/2311)

DudenhofenDudenhofen (ots)

23.11.2020, 08:30 - 10:30 Uhr

Die Polizei Speyer richtete am Montag im Zeitraum 08:30 - 10:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Neustadter Straße auf Höhe der Brücke B39 ein. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrollen kam es zu jeweils einer Verwarnung wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung und der Missachtung der Gurtpflicht. Zudem stellte die Polizei sechs Mängelberichte an Verkehrsteilnehmer wegen Beleuchtungsmängeln und nicht mitgeführtem Verbandskasten, Warndreieck und Führerschein aus.

