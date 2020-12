Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201215-4: Mehrfache Sachbeschädigung an abgestellten Autos - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (16) sah zwei Männer, wovon einer an sieben Fahrzeugen die Spiegel beschädigte und sich dabei vermutlich verletzte. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Der Zeuge befand sich am Samstag (12. Dezember) um 23:50 Uhr in Keldenich auf dem Amselweg und ging in Richtung Kronenweg. Dort fielen ihm zwei Männer auf, wovon einer gegen die Außenspiegel der dort abgestellten Fahrzeuge schlug. Teilweise gingen diese zu Bruch. Der Zeuge informierte die Polizei.

Einer der Männer ist geschätzt 18 bis 19 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er hatte dunkle Haare und einen Mittelscheitel. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wellensteyn - Jacke und einer dunklen Adidas-Jogginghose.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl bittet weitere Tatzeugen, sich unter Telefon 02233 52- 0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell