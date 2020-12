Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201216-3: Wohnungseinbrecher eigneten sich Smartphone an - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (15. Dezember) in ein Einfamilienhaus eingebrochen und von einem Anwohner überrascht worden. Gegen 17:00 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses "An der Elsmaar" auf. Während die Täter das Wohnhaus durchsuchten, überraschte sie der 21-jährige Sohn des Hauseigentümers. Einer der beiden Männer hielt den 21-Jährigen am Arm fest. Die Täter fragten ihn nach Wertgegenständen und durchsuchten die Räumlichkeiten im Obergeschoss. Im Anschluss forderten sie die Herausgabe seines Mobiltelefons und flüchteten in unbekannte Richtung. Den 21-Jährigen wiesen die unbekannten Männer an, im Obergeschoss zu warten und nicht die Polizei zu verständigen. Der 21-Jährige verließ wenig später das Haus und ging zu seinem Nachbarn, der die Polizei rief. Einer der Täter war 20 bis 25 Jahre alt, 185 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Sein Gesicht war mit einer Kapuze und einer Maske verdeckt. Nach Zeugenangaben sprach er nur gebrochen Deutsch. Der zweite Täter war 25 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze schwarze Haare, trug einen schwarzen Vollbart und war ebenfalls dunkel gekleidet. Er sprach Hochdeutsch. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen, die die oben beschriebenen Personen oder Fahrzeuge "An der Elsmaar" oder im Umfeld wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell