Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Auto fährt Radfahrerin an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montag (21. September 2020) hat ein Auto eine Radfahrerin angefahren. Diese wurde dabei leicht verletzt - der Fahrer des Fahrzeugs flüchtete.

Am frühen Morgen war die 17-jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad auf der Hülser Straße auf dem Radweg unterwegs zur Schule. Am "Okidoki Kinderland" wollte ein Auto auf den Parkplatz des Indoor-Spielplatzes einbiegen. Dabei übersah der Fahrer die Radfahrerin und fuhr sie an. Die 17-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer und ließ die Radfahrerin an der Unfallstelle zurück.

Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen Mann in einem schwarzen Jeep.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (444)

