Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Nachtrag zur Mitteilung vom 19. September 2020 (Nr. 438): Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Der Tatverdächtige, der am Freitag und Samstag seine Frau schwer misshandelt hat, wurde am heutigen Montag (21. September 2020) um 14 Uhr dem Haftrichter vorgeführt und auf seinen Beschluss hin in Untersuchungshaft genommen.

Die vorangegangenen Meldungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4711280 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4711688 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4712257 Die Ermittlungen dauern an. (442)

