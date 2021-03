Polizei Bielefeld

POL-BI: Rettungshubschrauber landet nach Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A 2 - Fahrbahn in Richtung Hannover gesperrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -A 2-

Heute Mittag, 01.03.2021, wurde eine PKW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der A 2 im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber landete. Die A 2 in Richtung Hannover ist zwischen Bielefeld Ost und Ostwestfalen Lippe weiter gesperrt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine Peugeot-Fahrerin gegen 14:15 Uhr die Bundesautobahn 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen Lippe verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Peugeot kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahn in die rechte Leitplanke und wieder zurück. Auf dem linken Fahrstreifen kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Ein nachfolgender VW Golf und ein weiteres Fahrzeug fuhren in die Unfallstelle hinein. Die Fahrerin des Peugeot wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die schwangere Frau aus dem PKW und brachten sie in ein Krankenhaus.

Seit circa 14:25 Uhr leiteten Polizisten den Verkehr in Richtung Hannover an der Anschlussstelle Bielefeld Ost ab. Derzeit beginnen die Polizisten den Stau abzuführen. Ein Sachverständiger ist benachrichtigt und wird an der Unfallstelle erwartet. Die Fahrbahn der A 2 ist weiterhin an der Unfallstelle in Richtung Hannover gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell