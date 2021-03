Polizei Bielefeld

POL-BI: Bargeld aus einem Auto gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Einem Dieb reichten am Freitag, 26.02.2021, zwanzig Minuten, um sich gewaltsam Zugang in ein Fahrzeug an der Babenhauser Straße zu verschaffen und mit der Beute zu verschwinden.

Der 36-jährige Fahrer stellte den weißen Peugeot Transporter gegen 07:40 Uhr auf einem Parkplatz nahe der Straße Splittenbrede ab. Danach verließ er den Wagen und ging in ein dortiges Lebensmittelgeschäft.

Als er nach zwanzig Minuten zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die rechts Seitenscheibe des Transporters eingeschlagen worden war. Der Täter hatte es offensichtlich auf Bargeld abgesehen, das im Inneren des Wagens lag, und entkam mit der Beute.

Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

