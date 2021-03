Polizei Bielefeld

POL-BI: Couragierter Zeuge hält Täter fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Ein Zeuge erkannte am Montagmittag, 01.03.2021, an der Wilhelmstraße einen Tatverdächtigen eines besonders schweren Fahrraddiebstahls wieder und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Dieb ging in Haft.

Eine Bielefelderin hatte am Donnerstag, 25.02.2021, ihr E-Bike der Marke Hercules um 13:45 Uhr an der Wilhelmstraße abgestellt und es mit zwei Schlössern gesichert. Nachdem sie um 14:00 Uhr den Diebstahl des Fahrrades bemerkt hatte, erstattete sie bei der Polizei eine Strafanzeige.

Mitarbeiter eines nahegelegenen Geschäftes konnten hinterher auf Videoaufzeichnungen den Täter sehen. Ein 46-jähriger Mitarbeiter erkannte anhand dieser Aufnahmen am Montagmittag um 12:15 Uhr den Täter in der Wilhelmstraße wieder. Er rief sofort die Polizei und hielt den Mann fest. Der polizeibekannte 18-Jährige gab gegenüber den Polizisten die Tat zu. Konkrete Angaben zu dem Standort des Rades machte er nicht.

Kriminalbeamte führten ihn dem Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell