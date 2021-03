Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrer hält sich für fahrtüchtig

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Am Samstag, 27.02.2021, wurde der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet, welches möglicherweise von einem betrunkenen Mann gefahren wird. Der alkoholisierte Fahrer konnte schließlich aus dem Verkehr gezogen werden.

Gegen 11:30 Uhr wurden der Polizei zwei Männer gemeldet, die torkelnd und mutmaßlich alkoholisiert im Bereich der Salzufler Straße, Höhe Jungfernstraße, in einen silbernen Volvo gestiegen sind und mit diesem gefahren sein sollen. Die Verdächtigen konnten jedoch durch die alarmierten Polizeibeamten, nicht mehr im Umfeld der genannten Anschrift festgestellt werden.

Im Bereich der Talbrückenstraße stießen Polizeibeamte gegen 14:00 Uhr auf den gesuchten Pkw. Die Betrunkenen fuhren in Fahrtrichtung Baumheide, aus Richtung Obersee kommend, und konnten schließlich in der Straße Am Wellbach kontrolliert werden.

Obwohl der Fahrer, ein 32-jähriger Bielefelder, eine OP-Maske während der Kontrolle trug, nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten wahr. Auf Nachfrage der Beamten, gab der Mann an, lediglich ein Bier getrunken zu haben.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er zunächst mit Verweis auf die Corona-Pandemie ab, lenkte jedoch später ein. Der durchgeführte Test verlief positiv. Auf das Ergebnis angesprochen äußerte der Fahrer, dass der Test für ihn negativ sei, da er normalerweise einen viel höheren Wert hätte.

Der 32-Jährige wurde zur Feststellung des Blutalkoholwertes zwecks Blutprobe mit auf die Polizeiwache Nord genommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Verbot zum Führen von Kfz ausgesprochen.

Der Pkw, dessen Halter der Beifahrer ist, wurde zur Gefahrenabwehr vorrübergehend sichergestellt. Nach seiner Ausnüchterung durfte der Besitzer sein Fahrzeug bei der Polizei abholen.

