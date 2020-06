Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal-Wössingen - Kripo sucht nach mutmaßlicher Auseinandersetzung am Pfingstsonntag in Wössingen nach Zeugen

Walzbachtal-Wössingen (ots)

Das Kriminalkommissariat Bruchsal sucht nach einer noch völlig unklaren Auseinandersetzung weitere Zeugen, die sich am Pfingstsonntag im Bereich der Bushaltestelle der Grundschule Wössingen abspielte.

An jenem Sonntag vor rund zwei Wochen schlug ein unbekannter Täter gegen 13.30 Uhr an einem gleichfalls unbekannten dunklen Kleinwagen mittels Baseballschläger eine Glasscheibe ein. In diesem Zusammenhang sind von Zeugen auch mehrere Männer sowie Knallgeräusche wahrgenommen worden.

Die daraufhin verständigte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem dunklen Kleinwagen wie auch bezüglich der beschriebenen Personen ein. Allerdings fehlt bisher von sämtlichen Beteiligten jede Spur. Daher erhoffen sich die Ermittler der Kripo über mögliche Hinweise aus der Bevölkerung weiteren Aufschluss zu den Hintergründen und zu den beteiligten Personen.

Der dunkle Kleinwagen müsste eine beschädigte Fensterscheibe aufweisen und war mit Karlsruher Kennzeichen, beginnend KA - ? und drei Ziffern versehen. Der Fahrer trug eine graue Schildmütze, näheres ist zu ihm nicht bekannt.

Direkt bei dem Pkw stand wohl ein Mann südländischen Typs mit kurzem Haar, 20 bis 30 Jahre alt und geschätzte 180 cm groß, bekleidet mit einer grauen Jogginghose. Er schlug laut Zeugenaussage mit einem silberfarbenen Baseballschläger, der später sichergestellt werden konnte, an dem Kleinwagen eine Scheibe ein.

Ein weiterer, in der dortigen Nähe wahrgenommener Mann war dunkelhäutig mit kahlrasiertem Kopf, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß und komplett schwarz gekleidet. Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang noch ein weiterer Verdächtiger gesehen worden, der auf Mitte 20 Jahre alt geschätzt wird und einen hellen Pulli trug.

Wer vor dem Hintergrund der beschriebenen Ereignisse sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

