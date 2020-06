Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hütten in Kleingarten aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

In der Kleingartenanlage der Durmersheimer Straße in Karlsruhe-Grünwinkel haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag die Holztüren zweier Gartenhütten aufgebrochen. Hauptsächlich wurden Sitzkissen gestohlen, aber auch zwei Kisten Bier wollten die Diebe nicht zurücklassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell