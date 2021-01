PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnhausbrand mit sechs Verletzten

LimburgLimburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in der Kirchstraße in Limburg-Ahlbach gerufen. Zum Glück konnten sich alle Bewohner noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem brennenden Haus retten. Eine junge Frau sprang dazu allerdings aus einem Fenster, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei der jungen Frau besteht aufgrund der Verletzungen Lebensgefahr. Vier weitere Personen mussten aufgrund von Rauchgasintoxikationen vom Rettungsdienst behandelt werden und kamen in umliegende Krankenhäuser. Eine weitere Person erlitt einen Schock und musste ebenflalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Bislang liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die weiteren Ermittlungen führen die Brandexperten der Limburger Kriminalkriminalpolizei. Die Kirchstraße musste komplett und die Vorderstraße bis zur Einmündung Dehrner Straße gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 100.000EUR.

